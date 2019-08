Share on Whatsapp

«Mein Sommer 2019 verlief bislang nicht sehr heiss. Und da ich keine für nur eine Nacht bin, waren meine Aussichten auf einen Sommerflirt dahingeschmolzen. Habe ich zumindest geglaubt, bis eine Freundin mir dann vom Womanizer vorgeschwärmt hat, der auf Knopfdruck die schönsten Lustgefühle garantiert. Ich dachte mir, dass ich nichts zu verlieren habe und stöberte ein wenig auf eom.ch , um mir so ein Ding diskret nach Hause zu bestellen.»

Wie ein Vulkanausbruch

«Ich muss sagen, meine Freundin hat nicht übertrieben. Nichts gegen eine flinke Männerzunge, aber dieses Gerät war mein heissestes Abenteuer, seit es Orgasmen gibt. Es fing mit einem sanften Kribbeln an, das sich von den Zehen- und Fingerspitzen einen Weg über meinen ganzen Körper bahnte. Mir wurde warm. Ich atmete schneller und schwerer. Mir drehte der Kopf, und mein Leib fing unkontrolliert an zu zittern, als mich die Lust-Welle ergriff. Es war wie ein Vulkanausbruch. Und das Beste daran: Ich kann dieses Gefühl jede Nacht haben, so oft ich möchte. Fazit zu meinem bislang schönsten Sommerflirt: Einfach nur WOW!»