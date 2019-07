Sommer und Sonne machen glücklich. Die Karma-Linie von Rituals auch. Weisser Tee und Lotus bringen Sinne und Seele in Einklang und die Haut in schönste Sommerform.

Sonnengruss oder Sundowner? Egal, was bisher dein liebstes Sommer-Ritual war, jetzt kommt The Ritual of Karma! Mit dem süssen, blumigen Duft von heiligem Lotus verströmt die einzigartige Kollektion von Körperpflege-, Sonnenschutz- und neu auch Homeprodukten rundum positive Sommer-Energie. Hochwirksame, natürliche Antioxidantien aus biologischem weissem Tee, Vitamin E und Ginkgo Biloba schützen und pflegen deine Haut vor, während und nach der Sonne.

Reine Vorfreude

Mach die Zeit unter der Dusche zum Urlaub für die Haut! Das speziell für The Ritual of Karma entwickelte Zuckerpeeling weckt den Glow deiner Haut, indem es sie von trockenen Hautschüppchen befreit. Sie fühlt sich unglaublich zart an, und die Bräune wird intensiver und gleichmässiger. Mit einer raffinierten Technologie, die Gel in dichten, seidenweichen Schaum verwandelt, rundet der Duschschaum dein Ritual unter der Dusche ab und begleitet dich mit duftender Frische in einen Tag voller Sonne.