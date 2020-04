Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Genau wie Pflanzen, benötigt auch unsere Haut ausreichend Wasser, um ihre volle Strahlkraft zu entfalten. Für die Aufnahme von Pflegestoffen ist es wichtig, die richtige Grundlage zu schaffen. Dazu gehört eine gründlich gereinigte Haut. Die Hydra-Peeling-Maske der BEAUTY-Balance-Linie entfernt abgestorbene Hautschüppchen sanft mit Aprikosenkern- und Bambuspartikeln und unterstützt so die Zellerneuerung. Die eigens entwickelte «Hydra Impuls Formula» spendet durstiger Haut mit Hyaluron und Rodacea-Algen viel Feuchtigkeit, Lotuswasser erfrischt und sorgt für eine dynamische Ausstrahlung. Die perfekte Vorbereitung für die nährende SENSITIVE-Balance-Gesichtscrème.

Die ersten warmen Sonnenstrahlen kitzeln Blumen und Pflanzen aus ihrem Winterkokon – Tulpen, Narzissen und Schneeglöckchen präsentieren sich in einem neuen, strahlenden Kleid. Unsere Haut dagegen hat noch mit den Folgen des Winters zu kämpfen, Kälte und trockene Heizungsluft haben ihr zugesetzt. Höchste Zeit für einen «Frühlingsputz», um die Durchblutung anzukurbeln und Feuchtigkeitsdefizite auszugleichen. Denn im Frühling benötigt die Haut spezielle Aufmerksamkeit: Frische, Energie, Feuchtigkeit und das richtige Reinigungs-Pflege-Ritual sind jetzt besonders wichtig. Heilstoffe aus der Natur pflegen und schützen die Haut und sorgen für ein strahlend schönes Erscheinungsbild – und duften dabei auch noch so fein wie ein Strauss frischer Frühlingsblumen!

Doppelt hält bekanntlich besser – dies gilt auch bei der Hautpflege. Die regenerierende SENSITIVE-Balance-Gesichtscrème ist das ideale Folgeprodukt nach der sanft reinigenden BEAUTY Balance Hydra-Peeling-Maske, ergänzen sich die Linien mit ihren natürlichen, biologischen Inhaltsstoffen doch perfekt. Die «Skin Barrier Impuls Formula» stärkt die Widerstandskraft und hilft der Haut, auf ganz natürliche Weise wieder in Balance zu kommen. Johannisbeersamenöl hemmt Entzündungen, Ballonrebenextrakt wirkt trockener und juckender Haut entgegen, Sonnenblumenölkonzentrat reduziert den Wasserverlust. Inca-Inchi-Öl – auch bekannt als Inka-Nussöl – beruhigt und regeneriert. Für eine pralle, gut genährte Haut, die mit der Frühlingssonne um die Wette strahlt.

Im Einklang mit der Natur

Seit fast vierzig Jahren entwickelt das Schweizer Unternehmen Similasan mit Sitz in Jonen homöopathische Produkte, die im Einklang mit der Natur stehen. Aus dem reichen Wissensschatz ist 2014 die ergänzende Naturkosmetik Similasan natural cosmetics hervorgegangen. Diese setzt auf neuste wissenschaftliche Erkenntnisse, welche die Heilkräfte der Natur nutzen. Dabei steht im Fokus, dass jeder Mensch unterschiedliche Ansprüche hat. Um den einzelnen Hauttypen gerecht zu werden, wurden drei Kosmetik-Pflegelinien entwickelt, die auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind. Neben SENSITIVE Balance für sensible Haut spendet die Linie BEAUTY Balance intensive Feuchtigkeit, während AGE Balance auf die Bedürfnisse von reifer Haut eingeht. Similasan natural cosmetics bietet die richtige Pflege für jeden Hauttyp – mit gutem Gewissen.

Similasan natural cosmetics

Seit 2014 stellt das in Jonen ansässige Unternehmen Similasan AG Naturkosmetik «made in Switzerland» her. Diese ist inspiriert von der Homöopathie und kombiniert Gesundheit, Schönheit und Natur. Das Sortiment umfasst drei Linien: SENSITIVE Balance für empfindliche, trockene und atopische Haut, AGE Balance für anspruchsvolle Haut und BEAUTY Balance für durstige Haut, die besonders viel Feuchtigkeit braucht. Alle Produkte sind NATRUE-zertifiziert, haben natürliche und biologische Inhaltsstoffe und wurden umweltfreundlich hergestellt.

Mehr Infos zu den Produkten findest du unter hier.