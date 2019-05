Share on Whatsapp

Frühlingszeit ist Picknickzeit. Denn draussen in der Natur schmeckt alles gleich doppelt so gut. Wie wäre es zum Beispiel mit einem knackigen Salat? Neben grünen Blättern oder einem Mix aus Gurke, Peperoni und Fetakäse eignet sich im Frühling Spargel ausgezeichnet. Die Sauce füllst du in ein gut verschliessbares Marmeladenglas. Auch mit fantasievoll belegten Sandwiches liegst du bestimmt richtig. Pass nur auf, dass du keine Tomaten- oder Essiggurkenscheiben zwischen die Brothälften klebst, sonst saugen sie sich mit dem Saft voll und werden labbrig.

Etwas Süsses darf beim Ausflug ins Grüne natürlich auch nicht fehlen: Cakes lassen sich leicht transportieren, aber auch Crèmes oder eine Mousse bieten sich an. Und bald haben ja schon die ersten Schweizer Beeren des Jahres Saison. Was braucht es mehr als ein paar Himbeeren oder Erdbeeren und Crème Gruyère, der berühmte Doppelrahm?