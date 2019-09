Möchtest du wissen, was hinter Java und Artificial Intelligence steckt? Gewinne zwei Tickets und lerne in der Friday Lesson, deine ersten Zeilen Code zu schreiben.

Wir sind ständig online und verlassen uns tagtäglich auf die digitalen Helfer. Doch die wenigsten von uns wissen, was dahintersteckt und wie sie genau funktionieren. Das möchten wir ändern! Gemeinsam mit den Jungs von LearningCulture kannst du jetzt lernen, wie Programmieren geht. Möchtest du dabei sein? Dann bewirb dich jetzt und mit etwas Glück darfst du – mit einer Begleitperson deiner Wahl – exklusiv an dieser Friday Lesson dabei sein.

LearningCulture gibt dir eine Einführung in die Welt der Programmierung. Die Coaches erklären, was Befehle sind und wie du mit bedingten Anweisungen intelligente Programme schreibst. Und wer weiss, vielleicht programmierst du schon bald deine erste eigene App! Auf jeden Fall scheust du danach keine Unterhaltung mehr mit dem IT-Spezialisten.

Der Kurs findet am 22. Oktober um 18.30 Uhr statt und dauert ungefähr bis 21 Uhr. Wir treffen uns bei LearningCulture direkt am Stadelhofen an der Dufourstrasse 1 in 8008 Zürich. Für Getränke und Snacks wird natürlich gesorgt. Wichtig: Bringe unbedingt deinen eigenen Laptop mit, der wird für den Kurs benötigt.