Kopfhörer auf, Musik an, Welt aus – wer kennt das nicht? Musik lässt uns in neue Sphären fliegen, lässt uns tanzen und neue Blickwinkel erkennen. Die meisten von uns geniessen sie als Konsumentinnen. Warum also nicht mal die Seite wechseln? Selber Sphären schaffen? Oder zumindest erste Schritte dafür wagen?

Du spielst kein Instrument? Überhaupt kein Problem. Beim Beatmaking-Workshop mit Helvetiarockt erhältst du einen Einblick in die elektronische Musikproduktion. Du lernst digitale Instrumente kennen und erfährst, wie einzelne Sounds zu einem eigenen Beat zusammengeführt werden. Dabei kannst du dich mit den Musikerinnen und Helvetiarockt​-Coaches Jessiquoi und Daniela Weinmann von Odd Beholder austauschen und von ihrer Expertise profitieren. Hier wird einfach mal ausprobiert und experimentiert. Die Chance andere musikinteressierte Neulinge kennenzulernen, gibts als Sahnehäubchen obendrauf.

Der Kurs findet am ​19. November​ um 18.30 Uhr in der​ ​«Stube»​ in Bern statt und dauert ungefähr bis 21.30 Uhr. ​Die «Stube» befindet sich an zentraler Lage im Kulturzentrum Progr am Waisenhausplatz 30 in 3011 Bern, fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Für Getränke und Häppchen wird übrigens gesorgt. Wichtig: Bringe unbedingt deinen eigenen Laptop mit, der wird für den Kurs benötigt.