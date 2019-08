Der erste Schritt liegt noch bei dir: Bring die gebrauchten Kapseln zu einem der 2700 Rückgabepunkte in den Nespresso-Boutiquen, bei Handelspartnern oder kommunalen Sammelstellen zurück oder lass sie ganz locker im Recyclingbeutel kostenlos vom Postboten abholen. Die Kapseln reisen daraufhin in die Recycling-Fabrik in Moudon VD. Dort trennt man das Aluminium erst einmal vom Kaffeesatz. Aus dem Satz entstehen nach Weiterverarbeitung Biogas und Dünger. Unsere lokalen Bauern freuen sich darüber. Das Aluminium wird anschliessend eingeschmolzen und weiterverarbeitet. Denn: Aluminium ist eines der wenigen Materialien, die zu 100 Prozent recycelt werden können.

Sie stehen in vielen Küchen in der ganzen Welt: Kaffeemaschinen von Nespresso. Das kultige System mit den bunten Kapseln ist nicht nur praktisch, der Kaffee ist zudem auch echt schmackhaft. Hinzu kommt: Wenn du die Kapseln richtig recycelst, können das verbrauchte Aluminium sowie der Kaffeesatz vollständig weiterverwertet werden. Denn Nespresso liegt viel daran, den kleinen Kapseln ein zweites Leben zu schenken.

So sehr sich Nespresso auch darum bemüht, seine Kapseln sinnvoll weiterzuverwerten, schafft es bisher erst rund die Hälfte zurück in den Recycling-Kreislauf. Daher an dieser Stelle noch ein Appell an alle Nespresso-Konsumenten, denen unsere Umwelt am Herzen liegt: Bitte die Kapseln nicht einfach in den Müll werfen – schenkt ihnen ein zweites Leben!

