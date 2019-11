Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Das curvy Topmodel Ashley Graham steht drauf und auch Sängerin Lizzo filmte sich für Insta schon dabei: spontane Dance-Partys in sexy Wäsche im eigenen Wohnzimmer. Wir wollen es ihnen gleichtun. Egal welche Körpergrösse, jetzt feiern wir uns selber. Und – Athleisure-Wear in Ehren – aber das funktioniert nun mal am besten mit aufregenden Spitzen-BHs und -Bodys, die uns richtig verführerisch fühlen lassen.

Nach dem sportlichen Athleisure-Trend ist jetzt wieder Zeit für edle Spitze!

Mit den neuesten Wäschelooks von C&A können wir dabei auch ein gutes Gewissen haben, denn alle Produkte mit dem Hashtag #WearTheChange sind nachhaltig produziert. Dank der sorgfältigen Verarbeitung verrutscht auch nach der sportlichsten Twerk-Einlage nichts. Party on! #ca_fashion