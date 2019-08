Hast Du Lust, mehr über Meditation und Mindfulness zu erfahren? Gewinne zwei Tickets und erlebe in der Friday Lesson mit NOW, was dir hilft, ausgeglichener und zufriedener zu sein.

Der Beruf oder das Studium fordert uns. Mit Smartphone, Social Media und Netflix lenken wir uns zwar ab, kommen dabei jedoch nicht zur Ruhe. Meditation und Achtsamkeit können dir helfen, besser mit den Anforderungen des Alltags umzugehen und mehr Balance und Energie zu haben.

Möchtest du mehr über Meditation lernen und Achtsamkeit in dein Leben integrieren? Nimm am Wettbewerb teil und mit etwas Glück bist du zusammen mit deiner Begleitung an der nächsten Friday Lesson dabei.

Was ist Meditation? Wie macht man es? Was ist zu beachten und was sind die Nutzen davon? Was haben Sport oder Yoga mit Meditation zu tun? Und meditiert man immer nur schweigend im Schneidersitz? Die Profis von NOW beantworten dir gerne alle Fragen und zeigen dir praktische Tipps, die du in deinen Alltag integrieren kannst.

Der Kurs findet am 26. September um 20.15 Uhr statt und dauert ungefähr bis 21.30 Uhr. Treffpunkt ist im einmaligen NOW Studio im Hauptbahnhof Zürich. Der Eingang befindet sich gleich links neben dem Eingang zur Permanence und Apotheke. Bitte beachte, dass das Studio im 3. Stock ist und kein Lift im Haus vorhanden ist.