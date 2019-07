Du liebst Blumen und willst endlich lernen, wie man selbst eindrucksvolle Sträusse binden kann? Du hast Lust darauf, an einem Abend alles Wichtige über Blumensträusse zu erfahren – und deinen eigenen Strauss am Ende mit nach Hause zu nehmen? Dann bewirb dich jetzt! Mit etwas Glück darfst du – mit einer Begleitperson deiner Wahl – exklusiv an unserer Friday Lesson zusammen mit Veg and the City teilnehmen.

Was sind saisonale Schnittblumen? Wie schneide ich Blumen richtig an? Welche Vasenform passt zu welchem Blumenstrauss? Und wie funktioniert eigentlich die Spiraltechnik, damit mein Blumenstrauss genauso schön wird wie aus dem Blumenladen? All diese Fragen wirst du nach der Friday Lesson beantworten und praktisch anwenden können. Veg and the City machts vor und zeigt dir die Kniffe und Tricks.

Der Kurs findet am 15. August um 18:30 Uhr statt und dauert ungefähr bis 21.00 Uhr. Treffpunkt ist im wunderschönen Veg and City Bloom an der Freilagerstrasse 71 in 8047 Zürich. Für Getränke und Snacks wird natürlich gesorgt!