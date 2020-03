Weil die Sonnenbrille in dieser Saison so wichtig ist, darf es nicht einfach irgendeine sein. Wer dieses Jahr in Punkto Style dabei sein will, setzt auf Panto- oder Square-Formen in eleganten, dezenten Farben. Hellgrau, Schwarz und Ockertöne sind jetzt im Glas wie auch in den Rahmen angesagt. Wer es gerne glamourös mag, wird sich über die markanten Acetat-Fassungen in Cateye-Form freuen, die dieses Jahr ihr Comeback feiern. Und damit du nicht nur toll aussiehst, sondern auch klare Sicht hast, sind alle Modelle auch mit Sehkorrektur erhältlich. Einem schicken Start in die warme Jahreszeit steht mit der richtigen Sonnenbrille nichts mehr im Weg.