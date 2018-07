Während Wimbledon und des US Open leben die evian-Ambassadoren Stan Wawrinka, Lucas Pouille, Madison Keys, Maria Scharapowa und das neuste Mitglied der evian-Crew, Garbiñe Muguruza, in einer WG zusammen. In dieser fiktiven WG-Geschichte erfahren die Zuschauer neben diversen Überraschungen auch die geheimen Vorbereitungsrituale der Tennis-Stars. Zudem können die Follower persönliche Accessoires der Stars gewinnen und an Ticketverlosungen teilnehmen.