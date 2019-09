Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Die von Rita Ora ausgewählten Schuhdesigns rücken dich auf jeder Party in den Vordergrund. Jung, hip und cool – genau wie die britische Sängerin sind auch ihre Designs.

Schuhe in coolen Designs und mit einem individuellen Touch – die neue Kollektion von Dosenbach trifft mit ihren trendigen Tretern genau ins Schwarze. Passend zu den chicen Modellen der neuen Linie ist Rita Ora das Gesicht der diesjährigen Herbst-/Winterkollektion von Dosenbach.

Die britische Sängerin überzeugt stets mit ihrem stilsicheren Auftreten und hat ihren persönlichen Style längst gefunden: ausgefallen, cool, modern. Und als Markenbotschafterin von Dosenbach verkörpert sie genau dies. Sie verleiht den Chunky Sneakers mit schrillen Farbkombinationen und den Boots mit Nieten und Animal Prints ihren persönlichen Touch.

Die von Rita Ora ausgewählten Schuhdesigns und die vom Designteam von Dosenbach entwickelte Kollektion peppen jedes Outfit auf und machen dich in jeder Situation zum Hingucker. Dazu erzählt der Weltstar: «Meinen Style wähle ich danach aus, wer ich an genau diesem Tag sein möchte.» Gerade die Schuhe seien oft das Schlüsselelement eines Looks und der dazugehörigen Attitude. Denn: Sie beeinflussen Haltung, Körpersprache und Ausstrahlung.

Lebe auch du deine Persönlichkeit aus und setze mit den auffälligen Accessoires an deinen Füssen ein Statement – ohne dafür dein Bankkonto komplett zu plündern. Sichere dir jetzt die Schuhdesigns von Rita Ora, hier gehts zur Kollektion!