Zusammen mit dem Schweizer Verein KEIS lanciert Daylong das erste Recycling-System der Schweiz, das speziell für Sonnencremeverpackungen genutzt wird. Bis Ende Juli 2019 können Kunden ihre leeren Verpackungen in speziellen Recyclingboxen in teilnehmenden Schweizer Apotheken und Drogerien entsorgen. Die Plastik-Abfälle werden anschliessend an spezialisierte Schweizer Recycling-Unternehmen geschickt, verarbeitetet und das Endprodukt wieder in den Produktelebenszyklus integriert. Damit will Daylong gemeinsamen mit ihren Partnern ein Zeichen setzen und einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Plastikmüll leisten.