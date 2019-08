In schwarzen Buchstaben prangen «Wear the future» und «Transparency» auf den neuen Statement-Shirts aus der «100% Nature»-Kollektion von Calida. Die Slogans stammen von den beiden Nachhaltigkeitsaktivistinnen Madeleine Alizadeh alias Daria Daria und Karen Fleischmann. Die beiden machen damit ihre Haltung zur Mode deutlich: Sie soll zwar modisch und schön sein, dabei aber auch nachhaltig, sprich fair und sozial, sowie umweltfreundlich produziert.

100 Prozent nachhaltig, 100 Prozent kompostierbar

Genau das verspricht die «100% Nature»-Kapsel von Calida – und führt vor Augen, was Nachhaltigkeit par excellence in der Mode heisst: Einerseits sind die Produkte «Cradle to Cradle Certified™»-zertifiziert. Das bedeutet, ihre Bestandteile können in den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden und sind zu 100 Prozent kompostierbar. Andererseits tragen die Kleider das Label «Made in green by Oeko-Tex®». Als erste Wäschemarke hat Calida das Textil-Label 2016 eingeführt, das zu den strengsten und transparentesten weltweit zählt. Es steht nicht nur für Nachhaltigkeit, sondern setzt auch hohe Standards in der sozialen Verantwortung des Betriebs voraus.

Sämtliche Textilien werden ausschliesslich mit sogenannter «grüner Chemie» behandelt, was ein grosses Plus für Allergiker und die sensiblen Stoffträger unter euch ist. Ebenfalls kannst du mittels QR-Code nachsehen, wie und wo dein Shirt produziert wurde. Ganz nach dem Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! Zudem sind die Produkte aus «Tencel®» Micro gefertigt, einer nachhaltigen Zellulose-Faser, die aus Holz gewonnen wird und beim Anbau wenig Wasser verbraucht – rund zwanzigmal weniger als Baumwolle.

Bei Zertifikaten und nachhaltigen Materialien solle es aber nicht bleiben, erklärt Janine Weiz-Bühler, Director Brand & Product bei Calida: «Wir haben soeben ein internes Green Team und unsere «We c the future»-Agenda gelauncht. Dabei geht es um interne Betriebssensibilisierung, um Calida von innen heraus noch nachhaltiger zu gestalten.»