In der anstehenden Herbstsaison setzen wir farbtechnisch auf die alten Jahreszeiten-Klassiker: Rot- und Brauntöne, pastellfarbene Highlights und dunkle Kontraste in Schwarz oder Grau. Die Silhouetten bei den Damenkollektionen sind wenig verspielt, androgyne Schnitte – angelehnt an «typisch männliche» Kleidungsstücke – setzen sich durch. Ob Holzfällerhemden im altbewährten Karomuster, scharf geschnittene Hosenanzüge oder simple Oversized-Pullis aus ganz weichem Strick sind angesagt.