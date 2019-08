s müssen nicht immer teure Pflegeprodukte von bekannten Marken sein. Es geht günstiger, simpler und natürlicher. Dafür musst du übrigens weder zu einem weit entfernten Spezialisten fahren, noch wochenlange Lieferzeiten absitzen.

Der Trend zu natürlichen DIY-Beauty-Hacks hat längst auch die Schweiz erobert. Um einen frischen und strahlenden Sommer-Glow zu bekommen, schwört die 25-jährige Schweizer Influencerin Aida Forghani auf ungewöhnliche Beauty-Alternativen.

Ungewöhnlich – aber gesund. Und mindestens genau so effektiv! Aus natürlichen Bio-Zutaten wie dem Kokosblüten-Zucker und dem passenden Kokosöl zaubert Aida mit wenigen, einfachen Handgriffen das perfekte Gesichts-Peeling, das hochwertigen Luxusprodukten in nichts nachsteht. Mischen, einmassieren, kurz einwirken lassen und danach mit ein bisschen sanfter Reinigung gut abwaschen, um den Ölfilm restlos zu entfernen. So schnell war deine Haut noch nie so weich und rein!

Für das Frische-Finish verwendet die junge Zürcherin einen angenehm duftenden und belebenden Mix aus frischen Bio-Zitronen und grünem Sencha-Tee, der reich an Antioxidantien ist. Ganz einfach aufbrühen, einige Minuten ziehen dann auskühlen lassen, mit einem kleinen Spritzer Zitronensaft gut vermischen und mit einem Wattepad oder weichen Tuch direkt auf die Gesichtshaut auftragen. So einfach kannst du deine Bioprodukte in deine tägliche Routine einbinden.

Tipp: Gerade bei heissen Sommertemperaturen ist es sehr wichtig, auf guten Sonnenschutz – vor allem im Gesicht – nicht zu verzichten, um gefährliche Verbrennungen zu vermeiden.