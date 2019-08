Schöne Tage ziehen einen nach draussen. Auf was man dabei absolut keine Lust hat? Zeit mit lästigem Haarewaschen zu vergeuden. Doch deshalb fettige und stumpfe Haare haben? Das muss nicht sein – denn es sieht nicht nur unschön aus, sondern kratzt auch am Selbstbewusstsein.

Batiste bietet die perfekte Lösung. Dank dem Trockenshampoo werden die Haare mit wenigen Sprühern und ohne Wasser wieder glänzend schön, fettige Haarwurzeln werden beseitigt. Was bleibt, ist das Gefühl von kräftigem, voluminösem und frischem Haar. Damit noch nicht genug – Batiste ist nicht nur ein Trockenshampoo, sondern bietet für jedes Bedürfnis und jeden Geschmack das Passende. Vom Volumen über tropische oder rosige Düfte bis hin zu kolorierten Produkten, die auch gleich noch den unerwünschten Ansatz kaschieren. Und das Beste: Die Dry Shampoos gibt es in praktischer Reisegrösse, sodass sie in jede Handtasche passen. So kann jederzeit einfach gesprüht werden und man fühlt sich sofort wunderbar.