Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Du fühlst dich oft gestresst und weisst nicht, wie du wieder in deine Mitte findest? Das Angebot ist zu gross und deine Zeit zu begrenzt, um alles auszuprobieren? Dann ist der Balance Day 2019 von Ron Orp am 27. Oktober dein Tag!

Zwischen Arbeit, Familie, Freunden und Terminen kommt meist jemand zu kurz: nämlich du! Im hektischen Alltag wünschst du dir, einmal wieder durchatmen zu können und zurück in deine Balance zu kommen. Das ist auch wichtig! Damit du Energie tanken kannst, um deine nächsten Aufgaben mit Power zu meistern. Von Yoga über Atemübungen bis Positive Thinking hast du schon viel gehört, aber dir fehlt schlicht die Zeit und auch der Extrabatzen auf dem Konto, um dich durch Probetrainings hindurchzustöbern.

Similasan räumt diese Hindernisse für dich aus dem Weg. Am Balance Day 2019 kannst du den ganzen Tag in erlesenen Studios in Zürich, Winterthur, Bern, Basel, Luzern und St. Gallen die verschiedensten Methoden kennen lernen. Ob unterschiedliche Yoga-Richtungen, Mentaltraining, intuitives Malen oder Kakaozeremonien – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das ganz umsonst!

Melde dich noch heute an und erlebe, wie du wieder in deine Balance finden kannst.