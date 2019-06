Share on Whatsapp

Am 22. Juni kannst Du im Löwenbräukunst-Areal alles auf einmal haben: Kunst, Mode, Poesie und Musik! Amuze und die beteiligten Museen laden Dich ein.

Der Abend beginnt um 19 Uhr, wenn das Migros Museum für Gegenwartskunst und die Kunsthalle Zürich ihre Tore öffnen. Den musikalischen Auftakt macht der junge Zürcher Long Tall Jefferson mit folkig-souligen Tunes um 19.30 Uhr. Und dann gibt es stündlich etwas anderes: einen Talk mit Lukas Viglietti (dem Piloten und Gründer von SwissApollo LLC) und Cathérine Hug, der Kuratorin der Ausstellung «Fly Me to the Moon» im Kunsthaus Zürich. Darauf folgen Gina Été & Faira mit einem Konzert, Poetryslam mit Lisa Christ und eine Modeschau des Zürcher Labels Sportsclub. Danach kommt Nativ mit Schweizer Rap auf die Bühne und zum Schluss gibts natürlich eine Party. Lobster Theremins Manuel Fischer und Yung-Gun Unknown Citizen rocken die Tanzfläche bis 4 Uhr morgens.

Diese kulturelle Wundertüte möchtest du auf keinen Fall verpassen? Dann buche dir dein Ticket am besten schon heute. Oder noch besser: Gewinne dein Ticket schon heute! Wir verlosen 5 x 2 Tickets für den 22. Juni 2019 im Löwenbräukunst-Areal.