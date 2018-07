Share on Whatsapp

Warum die Amerikaner Spareribs, Pulled Pork und Beef Brisket so sehr lieben? Ganz einfach: weil sie die Geschmacksknospen Purzelbäume schlagen lassen.





Für die Amerikaner ist Grillieren nicht einfach Grillieren, sondern eine Art Religion. Und zu der gehört neben Feuer auch immer Rauch, richtig viel Rauch. Statt direkt über die glühende Kohle kommt das Fleisch beim American Barbecue in den Smoker, einen Spezialgrill mit einer Feuerkammer und einem Abteil fürs Grillgut, das so relativ milde Hitze und eben Rauch abbekommt.





Das beste Fleisch fürs BBQ sind Stücke mit hohem Fett- und Bindegewebeanteil. Durch das stundenlange Garen im Smoker werden sie so zart und mürbe, dass sie schon zerfallen, wenn du sie mit dem Messer nur antippst. Ausserdem bleiben sie schön saftig – und es steckt jede Menge Geschmack in ihnen. Willst du beim BBQ glänzen, musst du drei Stücke perfekt zubereiten können: Spareribs, Pulled Pork und Beef Brisket. Die Amerikaner nenne sie deshalb auch Holy Trinity – zu Deutsch: Heilige Dreifaltigkeit.





Spareribs stammen aus dem Bauch des Schweins, man kann sie entweder bei hoher Temperatur und direkter Hitze relativ kurz grillieren oder klassisch bei 100 Grad gut sechs Stunden im Smoker garen. Die nötige Würze bekommen sie durch eine Marinade oder einen sogenannten BBQ-Rub. Das ist ein Mix aus Zucker, Salz und Gewürzen, den du vor dem Smoken in die Ribs einmassierst. Magst du es schön scharf, gibst du Chiliflocken in den Rub. Zum Schluss brauchts noch eine Glasur: Für diese bestreichst du die Spareribs mit einem Lack – zum Beispiel aus Zucker, Ketchup, Essig, Sojasauce, Honig und Salz. Rezepte für die Glasur gibt es fast so viele wie BBQ-Fans. Manche Grillmeisterinnen und -meister schwören auch auf ausgefallenere Zutaten wie Coca-Cola. Wichtig ist einfach, dass genug Zucker im Spiel ist, damit die Glasur caramelisieren kann.