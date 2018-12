Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Diesen Dezember erfüllen Friday und microspot.ch Adventsträume! Öffne jetzt das Türchen und finde heraus, was es heute zu gewinnen gibt.

aussen wird es immer Kälter, die ersten Schneeflocken fallen, und wir sitzen bei einer gemütlichen Tasse Tee drinnen und füllen den grossen Friday-Adventskalender mit zauberhaften Überraschungen für unsere lieben Leser und Leserinnen. Hinter jedem Türchen wartet ein Geschenk auf euch: Neben Make-up und exklusiven Pflegeprodukten verstecken sich praktische Gadgets und umwerfende Accessoires in unserem Kalender, der in Zusammenarbeit mit microspot.ch entstand.

Über den Tagespreis

Eine Weltneuheit: Gesichtsepilierer und Reinigungsbürste in einem. Erlebe strahlende und makellos schöne Haut dank dem batteriebetriebenen BRAUN Face.

Der Epilierer ermöglicht dir durch den extra schlanken Aufsatz eine präzise Entfernung. Selbst feinste Härchen in jeder Partie Deines Gesichts werden mühelos entfernt. Geniesse dank der Entfernung an der Wurzel bis zu vier Wochen haarfreie Haut. Der Braun Face ist 100 Prozent wasserdicht – Reinige dein Gesicht auch unter der Dusche. Die Reinigungsbürste entfernt Make-up und Hautunreinheiten. Erlebe die Sanfte und gründliche Reinigung deiner Poren und geniesse gesunde Haut.

Weitere Informationen zum Gewinn findest du hier.