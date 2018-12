Share on Whatsapp

Diesen Dezember erfüllen Friday und microspot.ch Adventsträume! Öffne jetzt das Türchen und finde heraus, was es heute zu gewinnen gibt.

raussen wird es immer Kälter, die ersten Schneeflocken fallen, und wir sitzen bei einer gemütlichen Tasse Tee drinnen und füllen den grossen Friday-Adventskalender mit zauberhaften Überraschungen für unsere lieben Leser und Leserinnen. Hinter jedem Türchen wartet ein Geschenk auf euch: Neben Make-up und exklusiven Pflegeprodukten verstecken sich praktische Gadgets und umwerfende Accessoires in unserem Kalender, der in Zusammenarbeit mit microspot.ch entstand.

Über den Tagespreis

Mit Philips Hue hast du dein ganz individuelles Licht, dass perfekt zu dir passt. Licht ist das wichtigste Accessoire in deinem zu Hause und sorgt in jeder Situation für passende Lichtverhältnisse. Die Tischleuchte Go ist wahnsinnig vielseitig. Dank dem Akkubetrieb kannst du es ausstecken und mitnehmen. Sei kreativ und wähle zwischen 16 Millionen Farben und finde für jeden Augenblick die optimale Einstellung. Dynamische Effekte bieten dir weitere Möglichkeiten: Gemütliches Kerzenlicht, Sonntagskaffee, Meditation, Zauberwald und nächtliches Abenteuer.

Weitere Informationen zum Gewinn findest du hier.