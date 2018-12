aussen wird es immer Kälter, die ersten Schneeflocken fallen, und wir sitzen bei einer gemütlichen Tasse Tee drinnen und füllen den grossen Friday-Adventskalender mit zauberhaften Überraschungen für unsere lieben Leser und Leserinnen. Hinter jedem Türchen wartet ein Geschenk auf euch: Neben Make-up und exklusiven Pflegeprodukten verstecken sich praktische Gadgets und umwerfende Accessoires in unserem Kalender, der in Zusammenarbeit mit microspot.ch entstand.

Über den Tagespreis

The One - Die neue orientalische Blumenkomposition von DOLCE & GABBANA.

Die charmante Einleitung des Duftes The One wurde als frischer Akkord eines Fruchtsafts konzipiert und vereint berauschende Pfirsiche, chinesischen Litschi und taufrische Mandarine mit der feinen Süsse von Vanille, die an den Glanz der Sonne erinnert. Dann kommt der berauschend duftende Blumenstrauss aus reinen weissen Lilien, Jasminknospen und zarten Maiglöckchen zu Wort. Es folgt eine harmonische Basis, die scheinbare Gegensätze verbindet - erdige Vetiver, den trockenen Ton der Ambra und die Intensität von Moos und Moschus.

Das Set enthält:

DOLCE & GABANA the One Eau de Parfum 75 ml

DOLCE & GABANA the One Body Lotion 50 ml

DOLCE & GABANA the One Shower Gel 50 ml

Weitere Informationen zum Gewinn findest du hier.