Tief verschneite Hänge und strahlend blauer Himmel, so stellen wir uns den perfekten Skitag vor. Sollte es mal nicht so sein, bist du mit dieser Skibrille von Uvex trotzdem bestens gerüstet. Dank integriertem Farbfilter wird weiches, diffuses Licht in präzises, kontrastreiches Licht umgewandelt, so dass Unebenheiten oder Hindernisse besser zu sehen sind. Zudem besitzt die Downhill 2000 CV eine verspiegelte Scheibe, die dank Antifog-Beschichtung nicht beschlägt und ein um 15% grösseres Sichtfeld bietet.

