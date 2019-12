Share on Whatsapp

Wohin führt dich deine nächste Reise? Egal, ob es an den Strand geht oder mit dem Zug quer durch Europa, Dakine hat den perfekten Begleiter. Der Split Roller des amerikanischen Sportartikelherstellers ist eine praktische Reisetasche. Unterteilt in zwei Ebenen mit verschiedenen Fächern bietet er Platz für alles, was du auf deiner Reise brauchst. Die Reissverschlüsse lassen sich abschliessen und ein ausziehbarer Griff und robuste Rollen sorgt für ein bequemes Transportieren.

Weitere Informationen zum Gewinn findest du hier.