Diesen Dezember erfüllen Friday und microspot.ch Adventsträume! Öffne jetzt das Türchen und finde heraus, was es heute zu gewinnen gibt.

raussen wird es immer Kälter, die ersten Schneeflocken fallen, und wir sitzen bei einer gemütlichen Tasse Tee drinnen und füllen den grossen Friday-Adventskalender mit zauberhaften Überraschungen für unsere lieben Leser und Leserinnen. Hinter jedem Türchen wartet ein Geschenk auf euch: Neben Make-up und exklusiven Pflegeprodukten verstecken sich praktische Gadgets und umwerfende Accessoires in unserem Kalender, der in Zusammenarbeit mit microspot.ch entstand.

Über den Tagespreis

Das BLACKROLL-Set Kompakt enthält alle wichtigen Tools, um eine effektive Selbstmassage oder ein funktionelles Ganzkörpertraining durchzuführen.

Das Set enthält:

BLACKROLL Standard

BLACKROLL Mini

BLACKROLL Ball 08

BLACKROLL Duoball 08

Mit dem BLACKROLL Standard kannst du den gesamten Körper ausrollen. Die Mini-Rolle eignet sich für gezielte Massage der Füsse, Beine und Arme. Den Ball 08 brauchst du, um punktuell verschiedene Körperpartien wie Arme, Nacken, Schulterbereich usw. zu massieren. Der Duoball 08 eignet sich für die Massage von Rücken und Nackenbereich. Die BLACKROLL-Produkte können am Boden, an der Wand oder an einem Tisch eingesetzt werden.



Weitere Informationen zum Gewinn findest du hier.