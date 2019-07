Share on Whatsapp

Share on Messenger

Share in Email

Share on Twitter

Share on Facebook

Mit Adidas gehts richtig rund: Bevor du mit deiner Begleitung als VIP am Allianz Cinema Popcorn futtern kannst, gibts eine Runde Jogging mit den neuen «Ultraboost»-Schuhen.

Joggen und chillen passen nicht zusammen? Mit Adidas schon, und erst noch mit hohem Spassfaktor! Am 26. Juli, um 17.30 Uhr, trefft ihr euch in der Badi Tiefenbrunnen, wo Umziehmöglichkeiten bereit stehen. Um 18.00 Uhr gehts los mit dem Warm-up: Die Jogging-Runde kann starten! Die innovative «BOOST»-Technologie trägt euch dabei federleicht über den Asphalt. Und unter der Leitung der «adidas runners» seid ihr in besten Händen.