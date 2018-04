Wir haben diese drei Gadgets getestet

2

Der Cleaner

Ich jogge auch, wenns nass ist. Jawohl, knallhart. Mir einen Schuhtrockner zuzulegen, daran hatte ich nie gedacht. Den UV-Lite Dry Medic von Timson versenkt man in den feuchten Runners, schliesst ihn an einer Steckdose an und vier bis sechs Stunden später sollen die Schuhe trocken sein – das waren sie eigentlich auch sonst immer. Aber: Dieses Teil verspricht zudem, mittels UV-Licht alle Bakterien und Pilzsporen (igitt!) ab­zutöten und so dem Schuh-Mief vorzu­beugen. Das find ich gut.



Timson Schuhtrockner UV-LiteDry Medic, Fr. 53.90 auf Galaxus



getestet von Produzent Antonio Haefeli