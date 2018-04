Mit diesen 6 Tricks kauft ihr günstiger ein

2

Einen Blick auf die Uhr werfen

Wie Studien beweisen, variieren die Preise in Onlineshops je nach Uhrzeit und Wetter (eine sogenannt dynamische Preisgestaltung). Als günstigste Zeit erwiesen sich die Stunden zwischen 8 und 12 Uhr, am meisten bezahlt ihr an den Wochenenden.