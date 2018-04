Die 8 häufigsten Fehler beim Einrichten

7

Alles auf einmal kaufen

Wer in eine neue Wohnung zieht, verfällt oft der totalen Einrichtungs-Wut: Weil alles perfekt sein soll und man kaum warten kann, möchte man am liebsten ins nächste Möbelhaus düsen und eine komplette Ausstattung kaufen. Versucht jedoch zu widerstehen, denn auch wenn eine Möbel- oder Deko-Kombi im Kopf total gut miteinander harmoniert, kann sie in Realität ganz anders wirken. Deshalb lieber erst die alten Stücke in der neuen Wohnung platzieren und Schritt für Schritt einrichten.