«Umarmung oder Kritik – Hauptsache, ehrlich»

Eintöpfe sind ideal für Streetfood, findet Fabian. Weil sie eine komplette Mahlzeit bieten, gesund sind und notfalls nochmals aufgewärmt werden können. Nachhaltige Produktion und die Vermeidung von Abfall sind ihm enorm wichtig. Weil sein Essen aber so gut ankommt und er clever vorausplant, muss er fast nie etwas wegwerfen.

Dass er dank La Ribollita sein eigener Herr ist, passt dem Berner prima – die Selbstständigkeit ist für Fabian keine Last, sondern ein Riesenglück. «Ich gestalte jeden Tag zu meinen Gunsten. Ich nutze meine Zeit viel bewusster und spare mir Leerläufe, wie sie in grösseren Unternehmen zwangsläufig vorkommen.»

Morgens bereitet er die Eintöpfe zu – «frischer gehts nicht, sonst müssten die Leute es roh essen». Am Mittag werden die Gerichte verkauft – und das Montag bis Freitag. Fabian ist stolz darauf, «echten Streetfood» anzubieten. «Ich bin wirklich täglich on Tour, nicht wie andere nur an Festivals oder anderen Anlässen.» Nachdem alle Gäste satt sind, bleibt Zeit zum Putzen des Trucks, für Bestellungen und Einkauf. Und für andere Dinge, beruflich wie privat. Unter anderem engagiert er sich für ein Projekt im Bereich Arbeitsintegration und verfolgt seinen Traum von einer Kette aus Eintopf-Restaurants auf der ganzen Welt.