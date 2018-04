In diesen Läden shoppen wir am allerliebsten

Gina Buhl, Redaktorin:

Stellt euch vor, ihr kommt in einer lauen Sommernacht an einem Blumenfeld vorbei. Behutsam wählt ihr eure wilden Lieblinge aus und zu Hause schwelgt ihr zufrieden in Wiesen-Erinnerungen. Genau so fühlt sich für mich jeder Besuch in der Blumerei an. Die Sträusse sind natür­liche Schönheiten – sogar die im Blumenautomaten um die Ecke: Geld rein, Strauss auswählen und sich freuen.