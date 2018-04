5 Gründe, warum deine Brüste jucken

1

Das Material deines BHs ist schuld

Wer oder was hängt die ganze Zeit mit unseren Brüsten ab? Genau, der BH. Es lohnt sich also, ein Augenmerk auf das Material zu legen, mit dem wir unsere Boobs einpacken. Besonders synthetische Stoffe wie Polyester können die empfindliche Haut an diesen Stellen nämlich reizen. Falls also vor kurzem ein neuer BH in deiner Einkaufstasche gelandet ist und es beim Tragen auf einmal ziemlich unangenehm geworden ist, check doch mal, obs bei einem BH aus hautschonenderem Material wie Baumwolle auch passiert.