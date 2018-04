Wenn Madelyne über Wein spricht, klingt das so: "Ein Verdejo hat für mich denselben Charakter wie Enrique Iglesias in seinem Video zu "Hero": knackig, sanft und delikat" oder: "Dieser Wein schmeckt wie ein Big Mac um 4 Uhr morgens". Sie degustiert ohne weltkluges Fachsimpeln, dafür mit einer guten Portion Selbstironie.

Vor gut zwei Jahren hat die 29-Jährige den Entschluss gefasst, mit ihrem Blog Edvin.Uncorked.Unscrewed.Unfiltered jenen die Welt des Weins näherzubringen, die keine Ahnung davon haben – auch mittels hübscher und einfacher llustrationen, die sie selbst anfertigt. Einmal monatlich gibt sie zudem Basiskurse für Amateure und organisiert Degustationen.

Offen für Wein-Newbies

Der Weg in die Weinszene war Madelyne vorgeebnet. Ihre Eltern arbeiteten beide in der Branche, als 14-Jährige degustierte sie das erste Mal Wein und ist heute Marketingleiterin der Weinkellereien Aarau, die seit fünf Generationen in den Händen ihrer Familie sind. Sie studierte Business Management, bezeichnet sich aber selbst als "akademische Katastrophe". Danach zog es die Aargauerin für ein Jahr nach Kalifornien auf zwei Weingüter.

Dort hat sie gemerkt, wie unkompliziert und locker die Amerikaner über Wein sprechen – so ganz anders als ihre Schweizer Landsleute. "Die Amis sind extrem offen für Wein-Newbies. Für sie gibt es keine blöden Fragen", erklärt die Halb-Amerikanerin, die sich total mit dieser unbeschwerten Mach-einfach-Attitüde identifizieren kann. Inspiriert davon, fing sie an, Videos zu drehen, in denen sie den Zuschauern etwa erklärt, wie man Rioja richtig – nämlich "Riocha" – ausspricht.

Lockerer Umgang mit einem komplexen Thema

Irgendwie wirkt sie in den durchschnittlich 5-minütigen Filmchen, in denen sie von ihren Freunden mit Korken beworfen wird, immer leicht beschwipst. Doch genau dieser erfrischend lockere Umgang mit dem doch eher komplexen Thema ist es, der Madelyne auf Anhieb so sympathisch macht.

"Meine Mutter musste anfangs schmunzeln und sagte zu mir: Du willst über Wein schreiben? Du hast doch noch gar keine Ahnung!", erzählt Madelyne, die später Wine Management in Bordeaux studiert hat. "Selbstüberschätzung ist aber eben meine grösste Stärke – und Schwäche", sagt sie.

"Bei mir muss sich keiner profilieren"

Obwohl Madelyne in Frankreich den Preis für den besten Wine & Travel Blog gewann, hatte sie zurück in der Schweiz grossen Respekt davor, was die Sommeliers und Wein-Kritiker von Edvin halten. "Nicht nur weil ich sehr selbstironisch über Wein spreche, auch weil ich eine junge Frau bin", sagt Madelyne nun ganz ernst.

Wein sei eben nach wie vor eine Männerdomäne. Im Restaurant etwa werde der Probierschluck immer noch oft dem Mann gereicht und viele Frauen, die sie an Weinmessen kennen lerne, würden vor dem Kauf die Zustimmung ihres Mannes einholen. "Das ist doch Blödsinn", findet Madelyne.

Aus diesem Grund organisiert sie alle zwei Monate Weinkurse mit dem Titel "Wine for Women", die sie auf Instagram und Facebook promotet. "Das Schöne ist, dass sich in meinen Kursen keiner profilieren muss. Ich gebe den Leuten eine Plattform, wo sie ohne Hemmung und von der Leber weg sprechen können – eben ungefiltert, so wie ich es auch tue."