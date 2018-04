Unsere Nachbarn mischen die Modeszene auf

Angefangen hat der ganze Deutsch-Hype mit Veronika Heilbrunner, die seit 2014 in den begehrtesten Frontrows und auf unzähligen Streetstyle-Fotos zu sehen ist. Ihr eklektischer Stil hat die in einem Dorf nahe München geborene Schönheit zur unverwechselbaren Streetstyle-Königin gemacht. Ob Turnschuhe zum Abendkleid, ein Rollkragenpullover unter einem dünnen Sommerkleidchen oder eine derbe Bomberjacke zu Anzugshosen: Vroni setzt international wegweisende Trends. Heute leitet sie das eigene Onlinemagazin Hey Woman.

Auch Vronis Fashion-Show-BFF, Marc Goehring, Fashion Director beim Berliner Kulturmagazin 032c, zählt zu den einflussreichen deutschen Modestars. Ausserdem sind es deutsche Influencerinnen und Bloggerinnen wie Lena Lademann, Caro Daur und Nina Süss, an denen man dieses Jahr an keiner Fashion-Show vorbeikam – das topgestylte Deutschland-Grüppchen scharte die Streetstyle-Fotografen nur so um sich.

Unsere lieben Nachbarn sind momentan so vielzählig in der Modewelt vertreten wie noch nie. Ist Deutschland the new Skandinavien? Entscheidet selbst!