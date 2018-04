Darum lohnt sich ein Treatment mit dem Jade-Roller

In der Beauty-Welt gehts gerade nicht mehr ohne Gesichtsmassagen mit Jade-Rollern. Täglich angewendet, soll der Roller die Durchblutung anregen und den Teint frisch und rosig machen. Zudem, so heisst es, unterstütze eine Massage mit dem Jade-Roller den Lymphfluss, was Schwellungen – vor allem um die Augenpartie – mildert und die Gesichtskonturen straffen soll.

Kein Wunder, schwören Asiatinnen schon seit dem 7. Jahrhundert auf das Beauty-Tool mit dem grünen Stein. Dem werden übrigens auch weitere Benefits zugeschrieben: Als Heilstein soll Jade unter anderem gegen negative Energien schützen. Nicht schlecht, oder?

Unsere Beauty-Chefin Irène jedenfalls hat den Jade-Roller schon in ihre Morgen-Routine integriert. Habt ihr auch schon Erfahrungen mit Gesichtsrollern aus Jade gemacht?