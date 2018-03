Die fiesen Zehen-Pannen der Stars

Es muss schon ziemlich frustrierend sein für einen Celebrity. Da überlasst man nichts dem Zufall, stimmt Make-up, Frisur und Outfit perfekt aufeinander ab, um für den makellosen Red-Carpet-Auftritt zu sorgen und dann, Boom: Shrimp-Cocktail-Füsse.

Noch nie gehört? So nennt sich in der Dragqueen-Sprache das Problem, wenn Frau – oder Mann – zu grosse oder zu weite Sandalen-Heels trägt und sich die Zehen dann über die Schuhsohle klammern. Oder – das Gegenteil – die Heels sind so eng, dass sie die Zehen abdrücken und der kleine Zeh aus Platznot Hilfe suchend aus dem Schuh ragt.

Da müssen sie durch

Das sieht natürlich nicht nur unschön aus und ist schmerzhaft, es lässt sich auf dem roten Teppich schlicht nicht verstecken oder beheben. Vor versammelter Fotgrafen-Meute den kleinen Zehen wieder in den Schuh quetschen? Diese Pein mag sich kein Promi geben.

