Seid ihr auch so müde?

Die ersten Kirschblüten blühen schon auf, wir dagegen gähnen immer noch. Schuld daran ist die Frühjahrsmüdigkeit, die alles andere als ein medizinisches Märchen ist: Fast 70 Prozent aller Menschen leiden – von Mitte März bis Mitte April – darunter. Ein Grund dafür ist der bei unserem Frühling leider häufig auftretende Temperaturwechsel: Sobald es etwas wärmer wird, weiten sich die Blutgefässe, der Blutdruck nimmt ab. Dann gibts wieder Tage, wo es draussen kälter ist. Die Blutgefässe verengen sich und der Blutdruck steigt. Dieses Auf und Ab ist Stress für unseren Körper und darum sind wir ständig müde.

Wechselbad der Hormone ist eine der Hauptursachen

Daneben hat unser Körper auch noch mit einer Hormon-Achterbahn zu kämpfen, was gemäss Forschern der Georgetown University in Washington besonders für die Frühjahrsmüdigkeit verantwortlich ist. Denn im Winter hat unser Körper vor allem Melatonin produziert, ein Hormon das müde macht. Sobald wir mehr Licht abbekommen, wird wieder vermehrt das Glückshormon Seratonin ausgeschüttet. Eigentlich eine gute Sache, hätten wir nicht noch so viel Melatonin von der Winterzeit im Körper. Die Hormonverwirrung ist also perfekt und wir werden trotz genügend Schlaf nicht richtig wach.

Man kann aber etwas gegen diese Müdigkeit tun: