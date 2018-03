Kleine Häppchen, grosser Genuss

Genau solche Portiönchen sind das Geschäftsmodell der Foodbags Company aus Olten. Es löst ein Problem, das viele von uns kennen: Alles auf der Speisekarte sieht toll aus, wofür soll ich mich bloss entscheiden? Dank den Foodbags können wir unser Bedürfnis nach vielfältigen Geschmacksrichtungen stillen: Die sogenannten kleinen Menüs sind nämlich wirklich Häppchen, von denen locker mehrere im Magen Platz finden. Wie wäre es zum Beispiel mit einer gefüllten Raclette-Kartoffel mit Lauch und Speck, dazu Poulet-Teriyaki im Naan-Brot, einem Zanderfilet im Zucchetti-Mantel mit Risotto und Peperoni und zuletzt einer Teigtasche Züri-Gschnätzlets? Durchprobieren, ohne sich danach komplett überfressen zu fühlen: genial. Die Foodbags werden direkt nach der Herstellung schockgefrostet, damit die wertvollen Inhaltsstoffe und der Geschmack erhalten bleiben. Qualität und Genuss stehen klar an erster Stelle.

Ebenso hohe Ansprüche haben auch andere Schweizer Streetfood-Anbieter. Zum Beispiel die Macher von Flour and Water aus Küsnacht. Ihre Artisan-Pizzas entstehen aus einfachen und qualitativ hochstehenden Zutaten, verbinden traditionelle Zubereitung und moderne Ideen. Im Rhystorante Food Truck des Zürcher Ehepaars Raquel und Dario werden ebenfalls nur hochwertige Zutaten verwendet, um die Spezialitäten herzustellen: Ox-Beef mit caramelisierten Zwiebeln, Weisskohl und Karottensalat in einer von Hand gemachten Ciabatta, grillierte Zucchini und Peperoni mit Provolone und Rucola oder vor Ort hergestellte Kartoffelchips mit verschiedenen Gewürzen.

Weitherum bekannt ist ein kleiner, blauer Vespacar. La Ribollita – Supersoup steht darauf. An Festivals findet man ihn allerdings nicht, denn der Koch Fabian Zbinden will lieber «richtigen Streetfood» anbieten. Das bedeutet für ihn: Montag bis Freitag, bei jedem Wetter. An verschiedenen Standorten in Bern verkauft er seine Gerichte. Aber der Name Supersoup täuscht: Bei La Ribollita gibt es keine Suppe, dafür täglich frische, feine und nahrhafte Eintopfgerichte, die Fabian gerne auch in einem Brot serviert.