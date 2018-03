Liebe Pärchen, plant ihr euren Sex?

Wer kennts nicht: Am Abend ist man oft so erschöpft, dass man einfach nur noch wie ein Kartoffelsack ins Bett plumpsen will, anstatt Sex zu haben. In frischen Beziehungen, in denen man sowieso am liebsten mehrmals täglich übereinander herfällt, mag Müdigkeit keine Hürde sein. Paare hingegen, die schon länger zusammen sind und obendrauf vielleicht auch noch Kinder haben, stellen aber irgendwann fest, dass der Sex weniger wird. Ehe man sich versieht, vergehen Monate ohne intime Zärtlichkeiten.

Ist Sex nach Plan nicht unsexy?

Um die Erotik in der Beziehung zu erhalten, tragen einige Paare deshalb fixe Sex-Dates in den Kalender ein – auch Promis wie Kristen Bell oder Eva Longoria umgehen so angeblich potenzielle Durststrecken. Aber Sex nach Plan? Das klingt irgendwie uninspiriert, unsexy. Viele Sex- und Beziehungsexperten sehen das jedoch ganz anders: Geplanter Sex könne einer lustlosen Parterschaft wieder Erotik einhauchen. Oftmals kommt die Lust nämlich erst beim Tun.

Und wenn man es sich mal genau überlegt: Beim Kennenlernen ist das nicht gross anders. Schliesslich verabredet man sich auch zu Dates, bei denen man schon von vornherein weiss, dass es höchstwahrscheinlich zu Sex kommen wird. Man freut sich dann den ganzen Tag drauf, überlegt, welche Unterwäsche man anzieht, macht sich chic. Wieso sollte das gerade bei langjährigen Paaren anders sein?

Was haltet ihr, liebe Paare, von dem Ganzen? Plant ihr euren Sex auch im Voraus? Oder habt ihr andere Tricks gegen Sexflauten? Wir sind schon ganz gespannt!