"Darf ich deine Haare anfassen?"

"Can I touch it?" heisst das schöne Zine, das die Zürcher Fotografin Sara Merz gemeinsam mit Rachel Bredy (Haare), und Noemi Ceresola (Styling) dieses Wochenende herausgebracht hat. Der Fokus: Kunstvoll inszenierte Afrohaare, mit Stolz getragene Kunstwerke.

Begleitet werden die zarten Bilder von einem englischen Text, geschrieben von der Make-up Artist Zakiya-Jordan Singleton, in dem sie unter anderem über das seltsame Interesse, das ihre Haare in ihrem Umfeld auslösen, erzählt: Etwa, dass sie immer wieder gefragt werde, ob man ihre Haare berühren dürfe. "Es war nie okay und wird nie okay sein, einen anderen Menschen wie einen Hund zu tätscheln", schreibt Zakiya-Jordan. Ihre persönliche Story endet mit einer Liebeserklärung an ihre Haare: "Ihr seid die Liebe meines Lebens."

Ganz bewusst keine Profi-Models

Für den gemeinsamen Love Letter hat die Gruppe ganz bewusst keine Models, nur Real People aus der Schweiz fotografiert. Debatten um Afrohaare würden meist in den USA oder England von Supermodels oder Celebs wie Solange oder Lupita Nyong'o lanciert, Sara wünscht sich aber auch hierzulande mehr Vielfalt: "Models mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen sollten auf selbstverständliche Weise in Werbung und Mode-Editorials zu sehen sein", sagt sie. "Sie sollten nicht exotisch wirken, sondern normal."

Die rund 100 Magazine hat die Fotografin am Wochenende in Zürcher Shops verteilt – gratis zum Mitnehmen. "Das Thema soll unter die Leute kommen", sagt sie. Und nicht schnellschnell via Instagram, sondern langlebiger, auf Papier.

