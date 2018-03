Wirst du dieses Jahr 18? Dann melde dich!

Ist euch das auch schon aufgefallen? Während über vorherige Generationen schon fleissig geforscht wurde, weiss man über die Generation Z bis jetzt irgendwie ziemlich wenig. Es ist die Generation derjenigen, die 1995 und später geboren sind. Aber sonst so?

Klar ist auch: Die digitalisierte und globalisierte Welt, formt sie massgeblich. So sagt man, die Gen Z sei süchtig nach digitalen Geräten und Social Media, lege grossen Wert auf Individualität und habe höhere Erwartungen an Unternehmen sowie einen entspannteren Umgang mit Geld.

Wir wollen es genau wissen

Klingt alles ganz interessant – aber auch ein wenig zu allgemein. Um Genaueres über die Gen Z zu erfahren, wollen wir deshalb persönlich mit euch sprechen und von euch erfahren, was in eurem Leben so abgeht und was euch nachts wach hält.

Da 00er-Kids dieses Jahr in die Volljährigkeit starten, wollen wir besonders sie unter die Lupe nehmen. Dafür suchen wir nun Personen, die 2018 18 Jahre alt werden.

Wenn das auf dich zutrifft und du Bock hast, im Rahmen einer Serie mit einem kurzen Porträt (Interview und Foto) auf friday-magazine.ch zu erscheinen, dann sende uns ein Foto von dir an redaktion@friday-magazine.ch mit dem Betreff "18 im Jahr 2018".

Wir freuen uns sehr auf dich!