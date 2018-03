Drei 90s-Serien, die wieder da sind

2

"Sabrina – Total verhext!"

Bevor Hermione Granger in "Harry Potter" zur berühmtesten Bildschirm-Hexe avancierte, verzauberte uns die quirlige Teenie-Hexe Sabrina Spellman. Diese lernte von ihren zwei Tanten Hilda und Zelda und dem sprechenden Kater Salem, wie sie ihre magischen Kräften geschickt einsetzt. Und dabei ging natürlich einiges schief. Bald kommt die Serie auf Netflix zurück – aber um einiges düsterer. Das Reboot soll auf Archie Horrors Comicbuchreihe "Chilling Adventures of Sabrina" basieren und denselben grusligen Touch wie die erfolgreiche Netflix-Serie "Riverdale" haben. Kiernan Shipka, die als vorlaute Sally in "Mad Men" bekannt wurde, wird den Part von Sabrina übernehmen. Gedreht wird gerade in Vancouver.