Diese Unternehmerinnen inspirieren uns

So will sie Schoggi-Fans überzeugen: Caroline hat das Bean-to-Bar-Konzept mit ihrem Freund François-Xavier 2016 in die Romandie gebracht. "Wir verarbeiten die Bohne bis zum Endprodukt selbst, um sicherzugehen, dass unsere Schoggi einzigartig schmeckt", so Caroline. Dafür verzichten sie auf Zusatzstoffe, reisen durch Europa, um Herstellungs- Skills zu erlernen, und wählen ihre Kakaobohnen-Bauern mit Bedacht.



Deswegen glaubt sie an ihr Produkt: "Als mich François-Xavier mit der Idee morgens um 8 Uhr völlig aufgedreht geweckt hat, wusste ich: Das ist unser Projekt! Um 10 Uhr haben wir die ersten Mails rausgelassen." Mittlerweile hat Orfève eine treue Fanbase.