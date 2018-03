"Wir bieten auch Sperma-Tests an"

Sagen wir, ich habe den Verdacht, dass mich mein Freund betrügt, ich komme allein aber nicht weiter und ich melde mich bei euch. Was passiert dann? Wir schauen gemeinsam die Ausgangslage an und entscheiden dann, welcher Treuetest sinnvoll ist.



Welche verschiedenen Tests gibt es denn? Wir haben einen SMS- beziehungsweise Whatsapp-Test, einen E-Mail-, einen Chat- oder Telefontest sowie das persönliche Treffen im Angebot. Ausserdem bieten wir Vaterschafts- und Spermatests an.



Spermatests?! Männer, die das Gefühl haben, von ihrer Partnerin betrogen zu werden, können deren Unterwäsche einschicken und auf Sperma testen lassen.



Und wie läuft so ein Whatsapp-Test ab? Wir besprechen mit dem Kunden zuerst, ob das Ganze nach einem Zufall aussehen soll – also zum Beispiel, dass der Kontakt wegen einem angeblichen Zahlendreher in der Handynummer zustande kommt. Oder aber, der Tester tut so, als hätte er die Person in ihrer Lieblingsbar oder im Gym gesehen und sich die Handynummer besorgt.



Und dann? Für 34 Euro gibts 10 Nachrichten. Den Verlauf schicken wir dann per Screenshot an den Kunden. Er oder sie kann dann selbst entscheiden, ob das genügt - oder ob noch weitere Nachrichten oder ein anderer Test dazukommen sollen.



Könnte ich auch einen Kuss buchen? Wenn der Tester einwilligt, selbstverständlich. Das wird aber gar nicht oft angefragt, denn man will ja gar nicht, dass der Partner so weit geht. Den meisten reichts komplett, wenn der Partner so auf die Avancen eingeht, dass er höchstwahrscheinlich auch zu einem Kuss nicht Nein sagen würde. Da gehts dann um ein Bauchgefühl, auf das man auch allermeistens vertrauen kann.



Kannst du dich an einen Fall erinnern, der dich richtig mitgenommen hat? Ein Mann hat uns einmal um einen Spermatest gebeten, weil seine Frau sich seit einer Weile eigenartig verhalten und seit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter auch nicht mehr mit ihm geschlafen hat. Wir haben dann tatsächlich Sperma gefunden. Das war der erste Schock für ihn. Der zweite kam dann, als er mich ein paar Tage später angerufen hat und nachprüfen lassen wollte, ob er überhaupt der Vater des Kindes ist. Der Vaterschaftstest war negativ. Das finde ich wirklich ganz schlimm – jetzt, seit ich selbst Mutter bin, umso mehr. Da ist dann wirklich ein ganzes Leben zerstört.



Glaubst du noch an monogame Beziehungen? Klar, ich bin wegen meinem Job nicht misstrauischer als andere Frauen. Von offenen Beziehungen halte ich gar nichts – ich will meinen Partner doch nicht mit einer anderen teilen.