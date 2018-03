Zurück zur Retro-Coolness

Welche Marke Turnschuhe man trägt, ist nicht egal, sondern eine Frage persönlichen Stils. Der Kult um Turnschuhe, oder Sneakers, lässt sich auf die Hip-Hop-Szene der 1980er-Jahre zurückverfolgen. Damals wurden besonders die Sneakers der Schweizer Luxusmarke Bally in der urbanen New Yorker Rapper-Szene unglaublich populär. 2017 würdigte die New York Times die Bedeutung von Bally Sneakers für die Hip-Hop-Bewegung und nannte es eine «secret, cool history», also eine wenig bekannte aber coole Geschichte.



Was damit gemeint ist, wird deutlich, wenn man sich die Beziehung zwischen Hip-Hop und dem Brand etwas genauer ansieht. Besonders in den 1980er-Jahren war die Marke unter Hip-Hoppern unglaublich beliebt. Damals wurden Bally Sneakers bei vielen Rappern als edle Designer-Turnschuhe vergöttert.



Lange bevor andere Turnschuh-Marken von Musikern in ihren Songs verewigt wurden, rappte beispielsweise Künstler Slick Rick, dass er «Bally shoes and fly green socks» trägt. Rapper Doug E. Fresh streckte auf dem Cover seines 1986er Albums «Oh, My God» dem Fotografen ganz stolz Bally Sneakers entgegen.