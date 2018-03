Paris Hilton verliert Verlobungsring beim Clubben

Bild: Getty Images

Millie gedenkt Amok-Opfern

Am Samstag nahm die "Stranger Things"-Schauspielerin Millie Bobby Brown an den Kids' Choice Awards in Los Angeles den Preis als beste TV-Schauspielerin entgegen. Dabei trug die 14-Jährige eine Jeansjacke mit den Namen der 17 Opfer des Amoklaufs in Portland. Ein schöner Akt der Solidarität, denn gleichzeitig fand an vielen Orten in den USA der "March for Our Lives" statt, bei dem Tausende gegen Waffengewalt demonstrierten.