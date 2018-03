Mit Tonerde zu strahlend schöner Haut

Die Abende werden langsam länger, und schon bald sitzt man wieder mit Freunden und frischen Cocktails draussen. Mit den milderen Temperaturen wächst auch das Bedürfnis, etwas für sein Äusseres zu tun – für eine natürlich schöne Ausstrahlung. Das fängt bei der Haut an: Ein natürlicher Glow ist ein Muss. Da nicht jeder mit einer makellosen Haut gesegnet wurde, kann man ihr mit den drei Cleansing-Gesichtsmasken von Zoé auf die Sprünge helfen.



Aber wie reinigt man die unterschiedlichen Partien des Gesichts, die beispielsweise in der T-Zone eher fettig und auf den Wangen eher trocken sind? Die Lösung dafür heisst Multimasking. Durch das gleichzeitige Verwenden von verschiedenen Produkten, dem jeweiligen Hautbedürfnis entsprechend, ist die Haut ideal versorgt. Die in der Zoé Cleansing Charcoal Maske enthaltene Aktivkohle und die feinen Peelingkörner reinigen die Haut gründlich. Zurück bleibt ein mattiertes und verfeinertes Hautbild.