Jetzt gibts Beauty-Produkte mit CBD-Gras

Das unter Kiffern als "Hippie's Disappointment" bekannte CBD erlebt nach dem medizinischen High nun auch in der Beauty-Branche einen Boom: Der nicht psychoaktive Stoff soll entzündungshemmend und antibakteriell wirken, wie Versuche der Universität Jerusalem gezeigt haben.

"Das macht CBD in Öl-Form für Hautprobleme wie Akne interessant", erklärt Anna Mandozzi von Biomazing, einer Online-Plattform für nachhaltige Beauty. Celebs wie Katy Perry schwören hingegen auf Produkte mit CBD-Öl wegen des schmerzstillenden Effekts – etwa bei Red-Carpet-Events in High Heels.

Raus aus der Kifferecke

Manzozzi erklärt sich den Trend aber auch mit einem gewissen Rebellentum: "Es macht Spass, Produkte zu verwenden, die lange tabu waren." Damit diese Produkte es aus der Kifferecke schaffen, braucht es ein trendiges Packaging. Das haben Schweizer Nischen-Brands wie The Botanicals oder Osiris of Switzerland erkannt, deren CBD-Öl-Beauty wohl bald in Feeds von Influencern auftauchen wird.